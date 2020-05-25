Маргарита Мамун сменила имидж. Фото
Российская гимнастка Маргарита Мамун сменила имидж, выложив в «Инстаграм» соответствующую фотографию. Спортсменка изменила причёску и предложила подписчикам определить, нравится ли она им в новом образе.
«Да или нет?» — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.
Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.
Ранее Мамун показала сексуальную фотографию, сделанную в Пушкинском музее.
«Шикарная...» Маргарита Мамун показала сексуальное фото из музея
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