Гимнаст Белявский несколько раз упал со снарядов после возобновления тренировок

Двукратный призёр Олимпийских игр Давид Белявский рассказал о первых тренировках в спортивном зале после перерыва связанного с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. На карантине гимнасты сборной России поддерживали форму, тренируясь в домашних условиях.
«Первые дни тренировок в зале даются тяжело», — подписал Белявский видео, опубликованное на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Федеральные базы были открыты после карантина для членов сборной России с 25 мая. Перед началом тренировок спортсмены должны были пройти тест на коронавирусную инфекцию и углублённое медицинское обследование.
Кроме двух медалей Олимпийских игр, в активе Белявского золото чемпионата мира – 2019 в командном многоборье, он шестикратный чемпион Европы.
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