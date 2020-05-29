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Гимнаст Белявский несколько раз упал со снарядов после возобновления тренировок

Гимнаст Белявский несколько раз упал со снарядов после возобновления тренировок
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратный призёр Олимпийских игр Давид Белявский рассказал о первых тренировках в спортивном зале после перерыва связанного с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. На карантине гимнасты сборной России поддерживали форму, тренируясь в домашних условиях.

«Первые дни тренировок в зале даются тяжело», — подписал Белявский видео, опубликованное на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Федеральные базы были открыты после карантина для членов сборной России с 25 мая. Перед началом тренировок спортсмены должны были пройти тест на коронавирусную инфекцию и углублённое медицинское обследование.

Кроме двух медалей Олимпийских игр, в активе Белявского золото чемпионата мира – 2019 в командном многоборье, он шестикратный чемпион Европы.

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