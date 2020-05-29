Поздняков — о размере штрафа ВФЛА: миллион долларов за одного спортсмена — это за гранью

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил отношение к действиям World Athletics, которая требует от российской федерации выплаты штрафа в размере пяти, а в случае неуплаты до определённого срока — десятиь миллионов долларов.

«Это некая схема зарабатывания денег на одной отдельно взятой национальной федерации. Не утверждаю, но обратите внимание на информацию из СМИ, что World Athletics попросила у МОК авансом средства, которые распределяются по итогам Олимпийских игр. МОК — некоммерческая организация. Соответственно, большую долю средств, заработанных на телеправах, распределяет между международными федерациями. Несколько федераций попросили средства вперёд, и, с моей точки зрения, это говорит об их неустойчивом финансовом положении. World Athletics первой сделала это заявление публично.

Десять миллионов, которые они требуют от ВФЛА, плюс деньги за нейтральный статус спортсменов из России — всё это больше похоже на попытку поставить на абонентскую плату национальную федерацию, нежели на конструктивное решение вопроса с восстановлением членства ВФЛА.

Учитывая, что всего десяти спортсменам World Athletics разрешила участвовать в Олимпиаде, получается, по одному миллиону долларов за каждого требуют сейчас у ВФЛА. Это, мягко говоря, вызов. И у меня большие сомнения в легитимности таких действий со стороны World Athletics.

ОКР с финансовой точки зрения не может помочь ВФЛА в данном вопросе, это совершенно точно. У нас нет статьи расходов, чтобы оплачивать такие суммы национальным федерациям. К тому же все ОСФ имеют и обязаны сохранять высокую степень автономии в соответствии с международным правом и федеральными законами РФ.

И ещё. Каждый проступок должен иметь адекватную степень наказания. Миллион в качестве взноса за одного спортсмена — это за гранью. Не знаю, как можно принимать подобные условия. Мы видели много случаев, когда приходилось оплачивать штрафы. Возьмите тот же IBU — там совсем другие цифры и другой порядок. Хотя биатлон в северных странах ненамного отстаёт по популярности от лёгкой атлетики», — приводит слова Позднякова ТАСС.