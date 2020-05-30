Исинбаева: неприемлемо, когда спортсменов к тренерам переманивают деньгами

Российская легкоатлетка двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась мнением о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Большой резонанс в мае 2020 года вызвал переход 15-летней фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Каждый человек ищет там, где ему лучше. Понятно, когда другая сторона просто переманивает спортсмена финансами, это неприемлемо. Но если спортсмен идёт в другую команду, когда в текущей команде он упёрся в потолок, это можно понять.

Когда речь идёт о деньгах, обещания часто не сдерживаются. И спортсмен остаётся не удел: в новой команде не получает того, чего хотел, а в старую уже не может вернуться. Когда это меркантильный финансовый интерес, это обидно и неприятно. Но когда спортсмен идёт за развитием, за достижением новой цели, с этим нужно только смириться и спортсмена можно только поддержать. Если улучшения результатов с текущим тренером не будет, нужно садиться и обсуждать. Если за деньгами — негативно, если за результатами – положительно», — цитирует Исинбаеву РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир спортсменки в «Инстаграме».