Донецкий «Спартак» приняли в чемпионат России по мини-футболу. Он играл в чемпионате ДНР

Мини-футбольный клуб «Спартак» (Донецк) в новом сезоне будет выступать в Высшей лиге чемпионата России. Сообщается, что донецкий клуб будет представлять Ростовскую область.

«Президент МФК «Спартак» Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу. На повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий «Спартак» будет представлять республику среди профессионалов», — отмечается в пресс-релизе, выпущенном пресс-службой клуба.

«Старт нового сезона Западной конференции Высшей лиги намечен на 5 сентября. Новыми участниками первенства станут МФК «Спартак-Донецк» (Ростовская обл.) и МФК «Пронто» (Ростов-на-Дону)», — сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России.

До этого «Спартак» выступал в чемпионате Донецкой Народной Республики. Президент клуба Юрий Сироватко — министр юстиции ДНР.