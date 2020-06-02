«Российский спорт травят, но дыма без огня не бывает». Винер-Усманова — о санкциях

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала ситуацию с санкциями ВАДА в адрес России. Напомним, российские легкоатлеты не смогли выступить на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане все российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Винер-Усманову спросили об отношении к ситуации, когда российский спорт травят на протяжении более чем пяти лет.

«Я хочу дождаться решения суда. До этого я ничего не хочу говорить на эту тему», — цитирует её ТАСС.

Также она ответила на вопрос, будут ли гимнастки выступать на Играх в Токио без флага своей страны в случае, если решение Спортивного арбитражного суда (CAS) окажется не в пользу России.

«Да, травят. Но дыма без огня не бывает, как говорится. Поэтому мы имеем сейчас ту ситуацию, в которой находимся», — сказала Винер-Усманова.