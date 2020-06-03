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Сайт донецкого «Спартака», который приняли в чемпионат России, перестал работать

Сайт донецкого «Спартака», который приняли в чемпионат России, перестал работать
Другие / Мини-футбол 0

Сайт мини-футбольного клуба «Спартак» (Донецк), расположенный по адресу spartakdn.ru, перестал функционировать.

Напомним, позавчера, 1 июня, стало известно, что в новом сезоне донецкий клуб будет выступать в Высшей лиге чемпионата России. Также сообщалось, что «Спартак» будет представлять Ростовскую область.

«Старт нового сезона Западной конференции Высшей лиги намечен на 5 сентября. Новыми участниками первенства станут МФК «Спартак-Донецк» (Ростовская обл.) и МФК «Пронто» (Ростов-на-Дону)», — сообщалось на сайте Ассоциации мини-футбола России.

Минувший сезон «Спартак» провёл в чемпионате Донецкой Народной Республики. Домашние матчи команда играла в Донецке. Президент клуба Юрий Сироватко — министр юстиции ДНР.

Донецкий «Спартак» приняли в чемпионат России по мини-футболу. Он играл в чемпионате ДНР
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