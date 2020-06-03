Гимнастка Солдатова показала сексуальное фото в купальнике и с флагом России

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка одета в гимнастический купальник и держит в руке флаг России.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Подписчикам понравилось новое фото Солдатовой. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Королева».

«Вау, круто».

«Выглядишь потрясающе».

22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).