Гимнастка Солдатова показала сексуальное фото в купальнике и с флагом России
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка одета в гимнастический купальник и держит в руке флаг России.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Подписчикам понравилось новое фото Солдатовой. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Королева».
«Вау, круто».
«Выглядишь потрясающе».
22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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