Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Солдатова показала сексуальное фото в купальнике и с флагом России

Гимнастка Солдатова показала сексуальное фото в купальнике и с флагом России
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка одета в гимнастический купальник и держит в руке флаг России.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Подписчикам понравилось новое фото Солдатовой. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Королева».
«Вау, круто».
«Выглядишь потрясающе».

22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020