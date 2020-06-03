Российский победитель «Джиро д’Италия»: допинг — это политика и ещё раз политика

Первый российский велогонщик, выигравший в 1994 году «Джиро д’Италия», Евгений Берзин рассказал, что не был удивлён признаниями Лэнса Армстронга в применении допинга.

«Я бы не хотел особо подробно касаться этой темы, всё-таки допинг — это политика и ещё раз политика. С Армстронгом мы гонялись вместе, но он тогда был специалистом по однодневным гонкам, как раз когда я выиграл Льеж-Бастон-Льеж в 1994-м, Лэнс был вторым.

Я не был удивлён признаниями Лэнса. Только вот признаваться нужно было тогда, а не сейчас, что толку сейчас, столько времени прошло. А последние признания Армстронга вообще вызывают вопросы к его психическому здоровью, он заявляет, что и в молодости уже принимал допинг, в общем, ещё больше запутывает всё это дело», — приводит слова Берзина «Матч ТВ».