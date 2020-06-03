Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge
Российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. В решающем, третьем финальном матче Дубов нанёс поражение американцу Хикару Накамуре в дополнительной, пятой партии – армагеддоне – со счётом 3:2.
Первая партия между Накамурой и Дубовым закончилась вничью. Затем победу одержал россиянин, но американец сразу же отыгрался. В четвёртой партии соперники разошлись миром. В армагеддоне Дубов белыми фигурами буквально разгромил оппонента и стал победителем турнира.
Ранее первый финальный матч выиграл Накамура (2,5:1,5), но во втором Дубов отыгрался (2,5:1,5).
Помимо приза в размере $ 45 тыс. россиянин завоевал путёвку в финал серии Magnus Carlsen Chess Tour.
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