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Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge

Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. В решающем, третьем финальном матче Дубов нанёс поражение американцу Хикару Накамуре в дополнительной, пятой партии – армагеддоне – со счётом 3:2.

Первая партия между Накамурой и Дубовым закончилась вничью. Затем победу одержал россиянин, но американец сразу же отыгрался. В четвёртой партии соперники разошлись миром. В армагеддоне Дубов белыми фигурами буквально разгромил оппонента и стал победителем турнира.

Ранее первый финальный матч выиграл Накамура (2,5:1,5), но во втором Дубов отыгрался (2,5:1,5).

Помимо приза в размере $ 45 тыс. россиянин завоевал путёвку в финал серии Magnus Carlsen Chess Tour.

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