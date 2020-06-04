«Слышь, ты чо такая дерзкая?» Подписчики оценили новые фото Дарьи Клишиной

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, выложила в «Инстаграм» свежие фотографии. На снимках спортсменка позирует в чёрном топе.

«Всегда нужно стремиться выходить за пределы своих возможностей», — подписала она снимки.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.

Подписчики оценили снимки спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Слышь, ты чо такая дерзкая?».

«Славянская красота».

«Ого! Даша, на этих фотках вам 18 лет? Или в вашей нынешней жизни произошли такие изменения, что вы прям более чем на 10 лет помолодели? Прекрасно выглядите».

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.