«Слышь, ты чо такая дерзкая?» Подписчики оценили новые фото Дарьи Клишиной

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, выложила в «Инстаграм» свежие фотографии. На снимках спортсменка позирует в чёрном топе.
«Всегда нужно стремиться выходить за пределы своих возможностей», — подписала она снимки.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.
Подписчики оценили снимки спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Слышь, ты чо такая дерзкая?».
«Славянская красота».
«Ого! Даша, на этих фотках вам 18 лет? Или в вашей нынешней жизни произошли такие изменения, что вы прям более чем на 10 лет помолодели? Прекрасно выглядите».
29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.
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