Бывший вратарь сборной Беларуси: наверняка ситуация с коронавирусом хуже, чем нам говорят

Бывший вратарь сборной Беларуси по гандболу Наталия Петракова поделилась мнением о борьбе властей страны с пандемией коронавируса. По словам Петраковой, власти Беларуси замалчивают проблему. В то же время гандболистка призвала людей думать самостоятельно.

«У нас ведут себя так, будто никакой эпидемии нет. Это страшно и грустно. Наверняка ситуация с коронавирусом хуже, чем нам говорят. Возможно, власти просто не хотят поднимать панику.

Все мы люди. Неважно, речь идёт о президенте или короле. Мы должны уметь думать самостоятельно», — цитирует Петракову Yle.

По официальным данным, в Беларуси зафиксировано более 43 тыс. случаев заражения. При этом в официальной статистике значится лишь 240 летальных исходов, что примерно в восемь раз меньше, чем в странах с таким же числом заразившихся.