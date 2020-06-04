Елена Исинбаева показала, как впервые сыграла в волейбол

Российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка сыграла в волейбол.

«Волейбольный матч «Е.Г. 38» состоялся. Это был мой первый опыт игры в волейбол, и, должна сказать, очень интересный и командный вид спорта. Для активного досуга в самый раз», — подписала запись Исинбаева.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

18 августа 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), также входит в комиссию спортсменов ВФЛА.

37-летняя Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей – пятилетнюю дочь Еву и двухлетнего сына Добрыню.