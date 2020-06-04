Елена Исинбаева показала, как впервые сыграла в волейбол
Российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка сыграла в волейбол.
«Волейбольный матч «Е.Г. 38» состоялся. Это был мой первый опыт игры в волейбол, и, должна сказать, очень интересный и командный вид спорта. Для активного досуга в самый раз», — подписала запись Исинбаева.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
18 августа 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), также входит в комиссию спортсменов ВФЛА.
37-летняя Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей – пятилетнюю дочь Еву и двухлетнего сына Добрыню.
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