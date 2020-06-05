Экс тренер сборной России: РУСАДА просило 2-3 млн в месяц за опеку пловцов перед ОИ-2012

Тренер Андрей Воронцов, возглавлявший сборную России по плаванию в 2008-2012 годах, рассказал, как за полтора года до Олимпиады-2012 директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и исполнительный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никита Камаев предлагали ему и президенту Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимиру Сальникову «взять под свою опеку подготовку трёх-четырёх сильнейших пловцов» за вознаграждение 2-3 млн рублей в месяц.

Разговор происходил на набережной Москвы-реки, где стоял на приколе теплоход-ресторан «Ласточка», в присутствии руководителя комплексной научной группы сборной России по плаванию Сергея Колмогорова и первого вице-президента ВФП Григория Стецюка.

«Инициативу взял на себя Камаев. Гриша был как бы номер шестой, очень редко вставлял реплики технического характера. Никита говорил довольно долго, начал издали. Стращал нас подводными каменьями на пути к олимпийским медалям, хитрыми и коварными соперниками и постепенно подвёл нас к главному. РУСАДА поглощено тревогами и заботой о наших успешных выступлениях на Олимпийских играх следующего года, готово оказать квалифицированную помощь – взять под свою опеку подготовку трёх-четырёх сильнейших пловцов сборной России (заметьте, слов «средства повышения спортивной работоспособности» или «фармакологические препараты» ни разу никем из представителей РУСАДА произнесено не было, уж тем более «допинг» – moveton!). В заключение прозвучала цена такой заботы, выставляемая нам со стороны РУСАДА, – два-три миллиона рублей. Я тут же шёпотом поинтересовался у Колмогорова: «Это в год?» «Какой в год — в месяц!» — ответил Валентиныч. Ответное слово взял наш президент Сальников. Я всегда уважал его умение вести деловые переговоры, твёрдость и деловое чутьё. Интуиция и на этот раз подсказала ему правильный ответ. На предложение РУСАДА последовал вежливый отказ. Мы дружно поднялись, откланялись и сошли на берег. Это была наша первая встреча с РУСАДА, но не последняя.

После нашей встречи с руководством РУСАДА на «Ласточке» эта организация не обделила нас своим вниманием. Сейчас я не могу назвать то, что творилось потом, иначе как «прессование» несговорчивой стороны. Под предлогом создания «паспорта крови» специалисты по борьбе с допингом (и со сборной страны по плаванию) стали посещать все наши сборы не только на главной базе «Озеро Круглое», но также в Цахкадзоре. Спортсмены, находящиеся на сборах, сдавали пробы крови поголовно все! Списки участников сбора мы должны были заранее посылать в РУСАДА. Ни до того, ни после я не видел такого (такого террора!) ни в одной из стран, где мне довелось работать», — цитирует воспоминания Воронцова «Весь спорт».

По итогам перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года, как минимум у 20 российских спортсменов, большинство из которых представляют сборные России по лёгкой и тяжёлой атлетике, за «медицинское сопровождение» которых отвечал Родченков, оказались положительные допинг-пробы.