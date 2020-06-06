В пробах трех российских тяжелоатлетов найдены запрещённые вещества

На сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) сообщается о положительных результатах допинг-проб трёх российских тяжелоатлетов. В применении запрещённого вещества дегидрохлорметилтестостерона (андрогенный анаболический стероид) уличены Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян. Все трое уже отстранены от соревнований с августа 2019 года за другое нарушение антидопинговых правил.

В активе Евстюхиной три золотые медали чемпионатов мира, она дважды завоевывала золото европейского первенства. Ранее, после перепроверки допинг-проб, Евстюхина была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008. Чен и Беджанян — двукратные чемпионы Европы.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщало, что отправило в международные федерации результаты перепроверки проб из Московской антидопинговой лаборатории.