В пробах трех российских тяжелоатлетов найдены запрещённые вещества

На сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) сообщается о положительных результатах допинг-проб трёх российских тяжелоатлетов. В применении запрещённого вещества дегидрохлорметилтестостерона (андрогенный анаболический стероид) уличены Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян. Все трое уже отстранены от соревнований с августа 2019 года за другое нарушение антидопинговых правил.
В активе Евстюхиной три золотые медали чемпионатов мира, она дважды завоевывала золото европейского первенства. Ранее, после перепроверки допинг-проб, Евстюхина была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008. Чен и Беджанян — двукратные чемпионы Европы.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщало, что отправило в международные федерации результаты перепроверки проб из Московской антидопинговой лаборатории.
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