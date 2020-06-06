Исинбаева: Пушкин сильно удивился бы новым словам в русской речи

Двукратная олимпийская чемпионка обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева в День русского языка, который в России отмечают в день рождения Александра Пушкина, высказала мнение о заимствованных словах в речи.
«Сегодня в России отмечают День русского языка. Ну что, дорогие мои фолловеры! Фром дип оф май харт, поздравляю вас с этим ивентом. Думаю, А.С. Пушкин сильно удивился бы новым словам в русской речи.
Нам рассказывают инсайды, объясняют юзабилити тем или иным девайсом, меняют майн стэт, просят не фрастрейтить, остерегаться факапов, искать тригерные точки, брэйнштормить почаще, обращать внимание на косты в магазинах. В рестартах нарезают колбаску слайсами и т.д.
Иногда становится обидно, что мы упрощаем и обедняем русскую речь. Ведь язык у нас очень богатый и красивый!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
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