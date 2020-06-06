Нападающий «Тюмени»: не понимаю ситуацию с легионерами в сборной по мини-футболу

Нападающий мини-футбольного клуба «Тюмень» Андрей Батырев высказал свою позицию о приглашении натурализованных игроков из Бразилии в сборную России.

«В будущем, возможно, это как-то всё поменяется. Я по-прежнему надеюсь и жду. Мне кажется, что сейчас у нас в чемпионате все готовы сыграть за сборную и показать свой класс на таком уровне. Это совсем не то, что продолжать приглашать легионеров. Именно человек, который родился и вырос в России, должен защищать честь страны на международном уровне. А нынче выходит, что люди из другого государства приезжают и просто так играют. Но это — моё мнение.

Рад ли за одноклубника Артёма Антошкина, которого наконец-таки начали приглашать в сборную России? Да, он там всем доказал и показал. Надеюсь, что Артём продолжит в таком же духе и дальше», — приводит слова Батырева «Тюменская арена».