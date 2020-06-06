Тренер Чупкова покинул сбор после нарушения правил санитарного режима

Тренер рекордсмена мира по плаванию Антона Чупкова 68-летний Александр Немтырев сообщил, что вынужден был покинуть сбор российской команды на базе «Озеро Круглое» после нарушения правил санитарного режима.
«В гостинице всё перекрыто, лифты не работают, а на пятый этаж мне тяжело подниматься. Так получилось, что прошёл не там, где было нужно, камеры меня зафиксировали. Может быть, я где-то что-то не услышал, может быть, сам виноват, но наказание не соответствует преступлению. Может, стоило как-то сказать — до следующего случая… На самом деле Антона очень жалко. Сейчас такой период, где надо что-то подкорректировать, что-то подправить. Сильно переживаю — не за себя, за спортсмена. Ни к кому никаких нет претензий, сам виноват, старый уже. Не знаю, можно там было как-то поменять это решение со стороны нашего руководства или нет, я в этом не понимаю», — приводит слова Немтырева РИА «Новости».
Спортсменам разрешили вернуться к централизованной подготовке на базах при условии соблюдения правил, утверждённых Роспотребнадзором.
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