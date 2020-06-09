Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шахматист Карякин сыграл вничью с космонавтом МКС

Шахматист Карякин сыграл вничью с космонавтом МКС
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл шахматную партию с космонавтом, членом экипажа Международной космической станции (МКС) Анатолием Иванишиным. Поединок был приурочен к юбилею первой шахматной партии «Космос-Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года, и завершился ничьей.

Встречу комментировал Дмитрий Губерниев.

«С огромным удовольствием был комментатором и ведущим второго исторического шахматного матча „Космос-Земля“! Первый состоялся ровно 50 лет назад! В Музее космонавтики Сергей Карякин играл против Героя России Анатолия Иванишина. Встреча завершилась вничью. Работал вместе с пресс-секретарём музея Дарьей Чудной. Спасибо Федерации шахмат России, Роскосмосу и музею за приглашение. Наши космонавты и шахматисты всех победят!» — написал Губерниев в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно на странице Дмитрия Губерниева в "Инстаграме".

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020