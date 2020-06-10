Глава РУСАДА: если ВФЛА не выплатит штраф $ 5 млн, атлеты лишатся и нейтрального статуса

Если Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатит штраф в $ 5 млн, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях ни в каком статусе, даже в нейтральном, утверждает генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

ВФЛА временно лишена членства в Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. Ранее World Athletics оштрафовала ВФЛА на $ 10 млн (5 из них условно) за ситуацию с допинговым скандалом. ВФЛА необходимо выплатить $ 5 млн до 1 июля 2020 года. Сегодня, 10 июня, чемпионы мира Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене выступили с совместным заявлением, в котором попросили руководство ВФЛА обозначить чёткий план по выходу из кризиса.

«$ 5 млн обязательно должны быть выплачены. Невнесение этого взноса будет большой ошибкой и приведёт к катастрофическим последствиям. Это строгое требование World Athletics. Это не вопрос торга. Позиция World Athletics по этому вопросу бескомпромиссная, их кредит терпения исчерпан ещё предыдущим руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

Я не хочу предварять решение World Athletics, но последствия могут быть тяжёлыми. Если платёж не будет внесён до 1 июля, будет рассмотрен вопрос членства ВФЛА в World Athletics и вопрос о нейтральном статусе наших легкоатлетов. Имею в виду, что всего этого можно лишиться. Это отбросит российскую лёгкую атлетику назад на долгие годы, наши спортсмены просто не смогут выступать ни в каком статусе. Это точно», — цитирует Гануса «Р-Спорт».