«Можно сразу делать белых рабами». Каролина Севастьянова — о запрете «Унесённых ветром»

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова прокомментировала решение стриминговой платформы HBO Max, удалившей экранизацию романа «Унесённые ветром», ставшую классикой Голливуда, с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Как заявила компания, снятый в 1939 году фильм был «продуктом своего времени» и демонстрировал этнические и расовые предрассудки, «которые были неверными тогда и остаются таковыми сегодня».

«Круто у американцев всё, однако, устроено! И Европу они освободили от фашизма, Вторую мировую войну тоже выиграли они, и рабства у них не было. Любители переписать историю. Сейчас надо поднапрячься, сделать машину времени и быстро-быстро лететь и исправлять историю. Можно сразу делать белых рабами, чтобы не было претензий.

Давайте тогда всю историю менять и ко всем относиться толерантно, а особенно к русским. У нас история ещё посерьёзнее будет. Давайте все фильмы с военными действиями запретим, и геноцида не дожно быть, давайте сотрём из истории Гитлера и его деяния, и маньяков и убийц быть не должно. Давайте и про них фильмы не показывать. Вам не кажется это бредом сумасшедшего?» — написала Севастьянова в «сториз» своего «инстаграма».