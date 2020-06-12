Замглавы РУСАДА: дело Лысенко — это триумф глупости

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала триумфом глупости дело легкоатлета Данила Лысенко, который обвиняется не только в нарушении антидопинговых правил (пропуск тестов), но и в фальсификации документов, представленных в качестве доказательств его невиновности.
«Я думаю, что у World Athletics нет предубеждений по поводу ВФЛА, просто у них гораздо меньше доверия к ВФЛА. Там приходит временное руководство, потом новое руководство, и на каждого руководителя ВФЛА они смотрят всё более скептически. Взаимодействие World Athletics с Дмитрием Шляхтиным было медленным, но они, возможно, доверяли ему, было движение вперёд в этом плане. Но затем во время работы Шляхтина появлялись случаи запрещённого сотрудничества с дисквалифицированными тренерами Виктором Чёгиным и Владимиром Казариным. Потом появилось дело Лысенко — это же триумф глупости, который стал публичным.
Понятно, что не сам Шляхтин делал эту справку. Но он наверняка был в курсе и как минимум это не остановил. Более абсурдного примера, чтобы взять и загнать себя в худшую ситуацию, сложно представить. Если делать учебник для каких-либо бизнес-кейсов по спортивному менеджменту, то дело Лысенко — это пример того, как не надо делать, это сюрреалистичный пример», — приводит слова Пахноцкой РИА «Новости».
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