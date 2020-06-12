Мария Ласицкене: ВФЛА выбрала самую слабую позицию из всех возможных

Российская легкоатлетка трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене вновь выступила с критикой Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)

«Прикрываясь заслугами спортсменов, ВФЛА выбрала самую слабую позицию из всех возможных. Вариант с тем, что мы «гордость мировой легкоатлетической семьи» не работал последние пять лет, не сработает и сейчас. Причем федерация делает всё это за три недели до дедлайна, хотя условия получения нейтрального статуса были озвучены ещё три месяца назад. После подобных заявлений еще больше убеждаешься, что во главе ВФЛА находятся люди, которые не понимают, что они говорят, делают и какие будут последствия», — приводят слова Ласицкене Р-спорт.

Ранее сообщалось, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не планирует рассматривать заявки на получение нейтрального статуса до тех пор, пока российские спортсмены не оплатят денежный сбор. Позже стало известно, что ВФЛА возместит траты на нейтральный статус спортсменам, которые завоюют медали.