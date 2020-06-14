Юлия Ефимова поделилась фото на вершине каньона у реки Колорадо

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова продолжает путешествовать по США. Юлия посетила живописное место на реке Колорадо между Гранд-Каньоном и Глен-Каньоном.
«Живу на самом краю», — написала Ефимова.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Россиянка проводит карантин, вызанный пандемией коронавируса, в Лос-Анджелесе и недавно переехала в дом с бассейном. Ранее спортсменка призналась, что ей нравится жить в США.
Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в десятку лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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