Юлия Ефимова показала фото на фоне радуги и водопада

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию, сделанную на фоне радуги и водопада.

«Новый день, новый водопад. Путешествие продолжается», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ефимовой.

Россиянка проводит карантин, вызванный пандемией коронавируса, в Лос-Анджелесе и недавно переехала в дом с бассейном. Ранее спортсменка призналась, что ей нравится жить в США.

Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).