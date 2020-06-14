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Бронзовый призёр Олимпиады Чипурин испортил клумбы во дворе из-за боязни змей и клещей

Бронзовый призёр Олимпиады Чипурин испортил клумбы во дворе из-за боязни змей и клещей
Другие / Гандбол 0

Бывший линейный сборной России по гандболу Михаил Чипурин, проведший большую часть карьеры в составе «Чеховских медведей», а также выигравший со сборной России бронзовые медали Олимпиады-2004 в Афинах, разнёс свой двор в Москве из-за боязни клещей и змей.

Посмотреть видео инцидента можно на «Чемпионате».

39-летний Чипурин неожиданно решил, что со вкусом благоустроенный дворик, расположенный в Хорошёвском районе, является рассадником змей и клещей. После этого вдвоём с женой он выкорчевал цветы из клумб, а также испортил загородки. Пострадала и поилка для птиц — Михаил посчитал, что в ней могут захлебнуться дети (у спортсмена маленький ребёнок). Другие местные жители вызвали полицию, работники которой составили протокол, но наказывать Чапурина пока не стали.

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