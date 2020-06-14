Александра Пацкевич рассказала о роли стальной палки при отработке синхронности

Двукратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич рассказала, как титулованные спортсменки сборной России добиваются абсолютной слаженности движений.
«Тренировки продолжаются, а значит, пора снова говорить о спорте. Расскажу, как синхронистки добиваются синхронности. При помощи стальной палки!
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Тут должен быть занавес, удивлённые возгласы, но нет. В воде тренер выстукивает стальной палкой ритм.
Помимо этого, конечно, мы тренируемся в спортзале, где можем видеть друг друга в зеркале – есть миллион разных упражнений. Занимаемся общей физической подготовкой, которую делаем строго под счёт тренера, обязательно с одной ноги/руки. Под водой установлены динамики. В воде, как известно, нам всё слышно. Не так громко, как на суше, но всё же, если кто сомневался.
Все тренировки записываются на видеокамеру, и потом мы вместе отсматриваем выступления, чтобы понимать, кто в какой момент недоработал. Никаких секретов, помимо труда», — написала Пацкевич на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Александры Пацкевич в «Инстаграме».
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