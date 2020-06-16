World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа в размере $ 5 млн

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отклонила просьбу Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) об отсрочке выплаты штрафа, который был ей выписан за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает L'Equipe.



Напомним, причиной штрафа в $ 5 млн стала фальсификация документов по допинговому делу вице-чемпионата мира в прыжках в высоту Данила Лысенко. Крайним сроком выплаты платежа обозначено 1 июля. В случае его невыплаты российские легкоатлеты не будут допущены к участию в соревнованиях даже под нейтральным флагом.



«Мы подтверждаем факт просьбы ВФЛА об отрочке, однако никаких изменений в характере санкций по отношению к ней не предполагается», — заявил пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри.

ВФЛА: штраф организации не повлияет на выдачу нейтральных статусов чистым атлетам