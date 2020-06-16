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Мужская сборная России по гандболу сыграет в квалификации ЧЕ-2022 с Чехией и Украиной

Мужская сборная России по гандболу сыграет в квалификации ЧЕ-2022 с Чехией и Украиной
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная России по гандболу узнала соперников по квалификации чемпионата Европы 2022 года. Россияне сыграют со сборными Украины, Чехии и Фарерских островов.

Жеребьёвка состоялась сегодня, 16 июня, в Вене (Австрия). Жеребьёвку транслировал YouTube-канал Европейской гандбольной федерации (EHF).

Первые матчи квалификационного турнира состоятся в ноябре. В общей сложности участие в квалификации принимают 32 команды, которые разбили на восемь групп.

В финальный турнир чемпионата Европы пройдут по две лучшие сборные из каждой группы. Также путёвки на турнир получат четыре лучшие сборные из числа тех, которые займут третьи места в своих группах.

Кроме того, в финальном турнире на правах организаторов сыграют сборные Венгрии и Словакии. Также путёвки на турнир получили сборные Испании и Хорватии – победитель и серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года.

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