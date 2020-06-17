Чемпиона мира по лёгкой атлетике Коулмана временно отстранили за пропуск 3 допинг-тестов

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) подтвердил, что двукратному чемпиону мира по лёгкой атлетике американцу Кристиану Коулману предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен временно отстранён от соревнований, отмечается в сообщении на официальном сайте организации.

Напомним, ранее Коулман признался, что опасается дисквалификации за пропуск теста на допинг. Спортсмен рассказал, что ему грозит дисквалификация со стороны Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), после того как он некорректно указал свое местонахождение и 9 декабря 2019 года пропустил тестирование на допинг. Это уже третье нарушение Коулмана за 12 месяцев, поэтому его могут дисквалифицировать на 1 или 2 года.

Коулман — чемпион мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4х100 м, также на его счету две серебряные медали ЧМ 2017 года. В феврале 2018 года он установил мировой рекорд в беге на 60 м.