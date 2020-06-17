Ляйсан Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей. Фото

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» старое фото, на котором можно посмотреть, как она выглядела в платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей, своим будущим супругом.

«Фото из архива. Все мы в юности хотим выглядеть, как женщина-вамп, леди-босс, но только позже начинаем понимать всё…

Совпадение ли? Это мамино любимое платье и, как позже узнала, Павла Воли. Не потому, что я пришла в нём на наше первое свидание, а именно потому, что я в нём выгляжу, как девочка.

Ему 12 лет, хранила бережно и даже ношу… Хотя для меня этот стиль очень необычен...» — написала она в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Утяшевой.