Ляйсан Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей. Фото

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» старое фото, на котором можно посмотреть, как она выглядела в платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей, своим будущим супругом.
«Фото из архива. Все мы в юности хотим выглядеть, как женщина-вамп, леди-босс, но только позже начинаем понимать всё…
Совпадение ли? Это мамино любимое платье и, как позже узнала, Павла Воли. Не потому, что я пришла в нём на наше первое свидание, а именно потому, что я в нём выгляжу, как девочка.
Ему 12 лет, хранила бережно и даже ношу… Хотя для меня этот стиль очень необычен...» — написала она в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Утяшевой.
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