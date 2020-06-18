Дарья Клишина рассказала об активном отдыхе с родителями

Российская прыгунья в длину серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об активном отдыхе с семьей во Флориде. Клишина и её родители катались на SUP-бордах.

«Активный отдых гораздо полезнее, чем просто лежать на диване. Заряд бодрости и отличного настроения точно обеспечен. Особенно, если отдыхаешь с семьёй. У кого какие планы на лето? Уже открыли плавательный сезон?» — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».

Родители Дарьи в прошлом профессиональные легкоатлеты. Отец Игорь занимался прыжками, а мама Надежда была спринтером.