Дарья Клишина рассказала об активном отдыхе с родителями
Российская прыгунья в длину серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об активном отдыхе с семьей во Флориде. Клишина и её родители катались на SUP-бордах.
«Активный отдых гораздо полезнее, чем просто лежать на диване. Заряд бодрости и отличного настроения точно обеспечен. Особенно, если отдыхаешь с семьёй. У кого какие планы на лето? Уже открыли плавательный сезон?» — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».
Родители Дарьи в прошлом профессиональные легкоатлеты. Отец Игорь занимался прыжками, а мама Надежда была спринтером.
«Слышь, ты чо такая дерзкая?» Подписчики оценили новые фото Дарьи Клишиной
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