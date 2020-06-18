Прокуратура попросила 4 года тюрьмы для экс-главы ВФЛА Балахничёва

Французская прокуратура попросила четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Помимо тюремного срока сторона обвинения просит взыскать с Балахничёва штраф в размере 1,8 млн евро. Об этом сообщает AFP.
69-летний Балахничёв занимал пост президента ВФЛА с 1990 по 2015 год. После серии положительных допинг-тестов российских легкоатлетов он ушёл в отставку. В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) отстранила Балахничёва от обязанностей казначея организации.
Ранее экс-президент IAAF Ламин Диак признался, что положительные допинг-пробы россиян скрывали из финансовых соображений.
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