Минспорт России выступил с заявлением в связи с отказом ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало заявление, в котором прокомментировало текущую ситуацию с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Напомним, ранее стало известно, что World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа в размере $ 5 млн.



«В связи с появившимися в прессе сообщениями о возможном недопуске российских легкоатлетов к участию в международных стартах из-за риска неуплаты Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) штрафа в World Athletics Минспорт России считает необходимым напомнить о недопустимости ограничения прав чистых спортсменов на участие в соревнованиях.



На протяжении последних лет российские легкоатлеты ограничены в правах и являются заложниками кризисной ситуации, сложившейся в ВФЛА. Применение особых процедур для определения чистоты спортсменов в целях их допуска к соревнованиям, а также ограничение их национальной самоидентификации и наделение нейтральным статусом сами по себе являются для российских спортсменов неблагоприятными последствиями нарушений, допущенных прежним руководством ВФЛА и признанных в марте новым президиумом федерации.



Минспорт России уверен, что приостановление процедуры по предоставлению российским спортсменам нейтрального статуса нарушает общепризнанный правовой принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, а также представляет собой неправомерное применение коллективной ответственности, что противоречит духу и принципам международного права в области прав человека.



Права чистых спортсменов, их обеспечение и защита являются ключевым приоритетом в деятельности Минспорта России. Понимая, что права спортсменов являются одним из основополагающих принципов олимпизма, мы надеемся, что аналогичной позиции придерживаются все представители международного легкоатлетического сообщества.



Признавая, что кризисная ситуация, в которой оказалась российская лёгкая атлетика, пока не разрешена, Минспорт России считает, что ключевым элементом в процессе выхода из неё является продолжение работы ВФЛА в тесной координации с World Athletics по формированию культуры нулевой терпимости к допингу, обеспечению антидопингового образования, развитию лёгкой атлетики в духе олимпизма. При этом необходимо учитывать, что права чистых спортсменов, в отсутствие какой бы то ни было дискриминации, являются главным приоритетом всех спортивных организаций – участников олимпийского движения», — сказано в заявлении Минспорта.

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа в размере $ 5 млн