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Балахничёв, которого хотят посадить в тюрьму во Франции, месяц провёл в больнице Ногинска

Балахничёв, которого хотят посадить в тюрьму во Франции, месяц провёл в больнице Ногинска
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв, для которого прокуратура Франции запросила четыре года тюрьмы и штраф в размере € 1,8 млн, рассказал, что провёл последний месяц в районной больнице Ногинска.

«Я за городом жил, на даче. Пошёл погулять с собакой в ближайший лесок, это алабай моего сына. Алабай — большая собака, мощная. В один из моментов он сильно дернулся, я держал поводок. И в результате его рывка упал на лежащее бревно. Последствия были ужасными – я сломал пять ребер, внутри лёгких образовалась обильная гематома. Как потом выяснилось, в лёгких стала скапливаться кровь — два литра крови.

Поехал в ближайшую районную больницу в Ногинск. Там пролежал 27 дней. Лечение было такое: мне ввели две трубки в лёгкие и через них ежедневно в течение 24 дней откачивали скопившуюся кровь и прочую жидкость. Болезненная процедура.

Условия… Типичные для наших районных больниц. Я лежал в восьмиместной палате. А это же хирургическое отделение. Люди после операций, стоны. Пока я там лежал — два человека умерли. Затем мои друзья узнали, где я. Связались с руководителями Московской области. Главный врач перевёл меня в одноместную плату. Там я провёл последнюю неделю и хотя бы мог нормально поспать. Сейчас уже дома, прихожу в себя понемногу», — приводит слова Балахничёва «Советский спорт».

Прокуратура попросила 4 года тюрьмы для экс-главы ВФЛА Балахничёва
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