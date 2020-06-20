Ляйсан Утяшева снялась в нижнем белье. Видео

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Гимнастка поделилась кадрами, которые были сняты во время фотосессии в нижнем белье.
«Вдохновились моей любимой моделью из 90-х — Кристи Тарлингтон. Результаты чуть позже… А сейчас #backstage», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».
34-летняя Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002. 14 мая 2013 года Ляйсан родила сына Роберта, а 6 мая 2015-го — дочь Софию.
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