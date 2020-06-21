Член исполкома UWW: греко-римская борьба может быть исключена из программы ОИ-2024

Член исполнительного комитета Объединённого мира борьбы (UWW), временно исполняющий обязанности главы Федерации борьбы Азербайджана Намиг Алиев сообщил, что греко-римская борьба может быть исключена из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«В последнее время греко-римская борьба несколько потеряла популярность, несмотря на то что UWW стремится поддерживать зрительский интерес путём внесения изменений в правила. В 2022 году пройдёт юношеская Олимпиада в Дакаре, где вместо греко-римской будет пляжная борьба. Исходя из обсуждений на заседании исполнительного комитета UWW, я могу сказать, что, скорее всего, греко-римская борьба не будет включена в программу Олимпиады 2024 года», — цитирует Алиева пресс-служба азербайджанской федерации.
Греко-римская борьба входит в программу современных Олимпийских игр с 1896 года. В 2024 году Олимпиаду примет Париж.
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