Чемпионка России в марафоне Трофимова отправила заявку на нейтральный статус

Трёхкратная чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса.
«Я уже отправила свою заявку в World Athletics», — приводит слова спортсменки ТАСС.
Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $ 250. 21 российский легкоатлет уже подтвердил отправку заявок на нейтральный статус в международную федерацию.
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