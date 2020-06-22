Чемпионка России в марафоне Трофимова отправила заявку на нейтральный статус

Трёхкратная чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса.

«Я уже отправила свою заявку в World Athletics», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $ 250. 21 российский легкоатлет уже подтвердил отправку заявок на нейтральный статус в международную федерацию.