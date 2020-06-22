«Берегите любовь». Ляйсан Утяшева показала фрагменты фотосессии с Павлом Волей

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Гимнастка поделилась кадрами, которые были сняты во время совместной фотосессии Ляйсан с супругом — юмористом, телеведущим и киноактёром Павлом Волей — у фешен-фотографа Лилии Козловой. На Ляйсан — маленькое чёрное платье с вырезом на спине в виде сердца, на Павле — серый костюм и рубашка.

«Ещё немного #backstage со съёмки с Лилией Козловой. Берегите любовь», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».

34-летняя Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002. 14 мая 2013 года Ляйсан родила сына Роберта, а 6 мая 2015-го — дочь Софию.