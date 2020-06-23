Ян Непомнящий вышел в четвертьфинал онлайн-турнира по шахматам
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пробился в четвертьфинал элитного онлайн-турнира. Сегодня, 23 июня, Непомнящий обыграл американца Фабиано Каруану и француза Максима Вашье-Лаграва. Россиянин свёл вничью матчи с голландцем Анишем Гири и азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Единственное поражение Непомнящий потерпел в партии с китайцем Дин Лижэнем.
Из группы B в четвертьфинал вышли Гири (6 очков), Лижэнь и Непомнящий (оба — по 5,5), а также Каруана (5). Из группы А в четвертьфинал вышли россияне Александр Грищук и Владислав Артемьев, а также норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура.
В то же время из турнира выбыл россиянин Даниил Дубов, не сумевший выйти в четвертьфинальную стадию.
Артемьев и Грищук вышли в четвертьфинал супертурнира Chessable Masters
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