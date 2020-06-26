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«Тебе всё идёт, красавица!» Подписчики оценили фото гимнастки Солдатовой в большой шляпе

«Тебе всё идёт, красавица!» Подписчики оценили фото гимнастки Солдатовой в большой шляпе
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» три новые фотографии. На снимках можно посмотреть, как спортсменка выглядит в шляпе.

«Идёт мне этот образ? Не пойму… Шляпы моё или нет? Идёт, да или нет? Помогайте!» — подписала она фото.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.

Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.

«А-а-а-ай, я как любитель шляп оценила образ по достоинству».
«Очень красивая, но дело не в шляпе».
«Солдатова, тебе всё идет. Ты красавица!»

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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