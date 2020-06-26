«Тебе всё идёт, красавица!» Подписчики оценили фото гимнастки Солдатовой в большой шляпе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» три новые фотографии. На снимках можно посмотреть, как спортсменка выглядит в шляпе.
«Идёт мне этот образ? Не пойму… Шляпы моё или нет? Идёт, да или нет? Помогайте!» — подписала она фото.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.
«А-а-а-ай, я как любитель шляп оценила образ по достоинству».
«Очень красивая, но дело не в шляпе».
«Солдатова, тебе всё идет. Ты красавица!»
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
- 26 июня 2020
-
09:33
-
09:16
-
06:45
-
00:19
- 25 июня 2020
-
23:03
-
20:23
-
19:23
-
18:14
-
16:41
-
15:29
-
14:23
-
13:49
-
12:35
-
11:44
-
11:08
-
10:32
-
09:04
-
00:55
- 24 июня 2020
-
22:54
-
21:39
-
19:24
-
18:16
-
16:10
-
15:23
-
14:57
-
13:00
-
11:00
-
10:47
-
09:42
-
09:15
- 23 июня 2020
-
22:53
-
22:41
-
21:03
-
18:04
-
17:52