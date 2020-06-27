Швейцарская наездница выиграла апелляцию в CAS. Она доказала, что лошадь лизала чужую руку

Швейцарская наездница Надя Петер Штейнер выиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Суд отменил её дисквалификацию, сообщает Equnews International.

В феврале 2020 года Штейнер дисквалифицировали на два года за следы трамадола, обнаруженные у лошади. Запрещённый препарат обнаружили во время Гран-при Тетуана в Марокко в 2017 году. При этом вторая проба, которую взяли у лошади через пять дней, была чистой.

В качестве доказательства невиновности спортсменка использовала фото. На фото лошадь во время церемонии награждения лизала руку представителю организаторов. При этом не известно, что было в руке у официального лица.

Штейнер обратилась к организаторам, но они заявили, что не находились рядом с животным. Однако фото подтверждало версию спортсменки. В итоге CAS встал на сторону Штейнер и отменил решение международной федерации.