Швейцарская наездница выиграла апелляцию в CAS. Она доказала, что лошадь лизала чужую руку

Швейцарская наездница Надя Петер Штейнер выиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Суд отменил её дисквалификацию, сообщает Equnews International.
В феврале 2020 года Штейнер дисквалифицировали на два года за следы трамадола, обнаруженные у лошади. Запрещённый препарат обнаружили во время Гран-при Тетуана в Марокко в 2017 году. При этом вторая проба, которую взяли у лошади через пять дней, была чистой.
В качестве доказательства невиновности спортсменка использовала фото. На фото лошадь во время церемонии награждения лизала руку представителю организаторов. При этом не известно, что было в руке у официального лица.
Штейнер обратилась к организаторам, но они заявили, что не находились рядом с животным. Однако фото подтверждало версию спортсменки. В итоге CAS встал на сторону Штейнер и отменил решение международной федерации.
- 27 июня 2020
-
17:29
-
16:15
-
14:17
-
13:19
-
11:48
-
10:49
-
10:30
-
09:42
-
09:13
-
00:05
- 26 июня 2020
-
23:25
-
22:23
-
21:55
-
19:21
-
18:51
-
17:55
-
17:29
-
16:35
-
16:17
-
15:45
-
13:29
-
10:47
-
10:25
-
09:33
-
09:16
-
06:45
-
00:19
- 25 июня 2020
-
23:03
-
20:23
-
19:23
-
18:14
-
16:41
-
15:29
-
14:23
-
13:49