«Да вы летать умеете!» Подписчиков впечатлил новый фит от Нагорного и Белявского

Чемпионы мира, серебряные призёры Олимпийских игр в команде российские гимнасты Никита Нагорный и Давид Белявский исполнили суперсложный трюк. Пока Давид крутил сальто на ковре, Никита перелетел через друга в воздухе.

«Как вам наш фит с Давидом Белявским? Оцените от 0 до 10» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Подписчиков восхитило увиденное, и они решили, что исполнение трюка — за гранью человеческих возможностей.

ilshatshabaev: Как такое возможно вообще?

_aleksey.a_595: По шкале от 1 до 10, это 100!

dmitry_lavrenchuk: Что за чит-код использовали?

shked91: Да вы космос!

berezina.eteri: Да вы летать умеете!!!

ssp_2908: Как так получается? На грани каких-то человеческих возможностей… или нечеловеческих… Вы что, из Шаолиня?

egornovikov8349: Никита, очень круто, в стиле «Дю Солей».