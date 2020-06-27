«Да вы летать умеете!» Подписчиков впечатлил новый фит от Нагорного и Белявского

Чемпионы мира, серебряные призёры Олимпийских игр в команде российские гимнасты Никита Нагорный и Давид Белявский исполнили суперсложный трюк. Пока Давид крутил сальто на ковре, Никита перелетел через друга в воздухе.
«Как вам наш фит с Давидом Белявским? Оцените от 0 до 10» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Подписчиков восхитило увиденное, и они решили, что исполнение трюка — за гранью человеческих возможностей.
ilshatshabaev: Как такое возможно вообще?
_aleksey.a_595: По шкале от 1 до 10, это 100!
dmitry_lavrenchuk: Что за чит-код использовали?
shked91: Да вы космос!
berezina.eteri: Да вы летать умеете!!!
ssp_2908: Как так получается? На грани каких-то человеческих возможностей… или нечеловеческих… Вы что, из Шаолиня?
egornovikov8349: Никита, очень круто, в стиле «Дю Солей».
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