«Что творит Лионель Месси!» Подписчики отреагировали на удар Нагорного головой по мячу

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный продемонстрировал удар по футбольному мячу головой в процессе исполнения переворота в воздухе. Пас отдавал шестикратный чемпион Европы Давид Белявский.

«Как вам такой удар головой?» — подписал размещённое в «Инстаграме» видео Нагорный.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Подписчики восхитились ударом гимнаста, но поинтересовались, чем закончился переворот.

dimakruykov: Что творит Лионель Месси!

karataeva_7: Ван Перси.

nevilfil: Nik, мне кажется, что в сборной России по футболу ты бы был лучший.

kiselevandrei1110: Сборная России по футболу так не может!!!

easternbasee: Что было дальше?

alexander_shatilov: Хотелось бы посмотреть на приземление.

«Звука не достаточно?» — ответил Нагорный.