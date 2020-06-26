«Что творит Лионель Месси!» Подписчики отреагировали на удар Нагорного головой по мячу

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный продемонстрировал удар по футбольному мячу головой в процессе исполнения переворота в воздухе. Пас отдавал шестикратный чемпион Европы Давид Белявский.
«Как вам такой удар головой?» — подписал размещённое в «Инстаграме» видео Нагорный.
Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Подписчики восхитились ударом гимнаста, но поинтересовались, чем закончился переворот.
dimakruykov: Что творит Лионель Месси!
karataeva_7: Ван Перси.
nevilfil: Nik, мне кажется, что в сборной России по футболу ты бы был лучший.
kiselevandrei1110: Сборная России по футболу так не может!!!
easternbasee: Что было дальше?
alexander_shatilov: Хотелось бы посмотреть на приземление.
«Звука не достаточно?» — ответил Нагорный.
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