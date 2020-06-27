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Ян Непомнящий вышел в полуфинал онлайн-турнира Chessable Masters

Ян Непомнящий вышел в полуфинал онлайн-турнира Chessable Masters
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в полуфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Во втором четвертьфинальном матче Непомнящий победил соотечественника Владислава Артемьева со счётом 2,5:0,5. Как и в первом матче, Непомнящий первенствовал досрочно: он выиграл две партии, а третью завершил вничью.

В полуфинал также вышел чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, обыгравший в двух матчах американца Фабиано Каруану.

В полуфинале Непомнящий сыграет с победителем матча между Анишем Гири из Нидерландов и россиянином Александром Грищуком. Соперником Карлсена стане победитель пары Дин Лижэнь (Китай) — Хикару Накамура (США). Вторые четвертьфинальные матчи в этих парах пройдут завтра, 28 июня.

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