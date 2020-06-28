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Российские легкоатлеты не подавали заявки в World Athletics на получение финансовой помощи

Российские легкоатлеты не подавали заявки в World Athletics на получение финансовой помощи
Другие / Лёгкая атлетика 0

Ни один из российских легкоатлетов не стал обращаться в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics), которая объявила конкурс на 193 соответствующих гранта. Об этом сообщила представитель пресс-службы организации Николь Джеффри.

Напомним, 21 июня стало известно, что World Athletics выделит 193 спортсменам гранты в качестве финансовой помощи — многие из спортсменов нуждаются в поддержке по причине отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Ни один российский спортсмен, имевший право претендовать на грант, не обращался за поддержкой», — цитирует Джеффри ТАСС.

По словам Николь, была подана 261 заявка. Для получения гранта необходимо быть кандидатом на попадание на Олимпийские игры в Токио, а также предоставить документы, подтверждающие значительное снижение доходов в 2020 году. На грант не могли претендовать шесть лучших спортсменов мирового рейтинга, атлеты, входившие в шестерку по итогам марафонов и полумарафонов золотого статуса World Athletics, а также те, кто за прошлый год заработал свыше $ 6 тыс. призовых на этапах Бриллиантовой лиги.

Российские легкоатлеты обратились с открытым письмом в World Athletics и МОК
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