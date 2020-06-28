«Беспечный ездок». Подписчики оценили стильную фотосессию Солдатовой на фоне мотоцикла

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала стильную фотосессию на фоне мотоцикла. Спортсменка позировала в тёмном спортивном костюме, надетом на белую укороченную майку.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились красотой и сексуальностью гимнастки.

igorpalagecha: Самая красивая россиянка!

soldatovids: Потрясён твоей красотой.

alexzharinov: Само обаяние

romano.moda: Что в спорте, что в инсте – икона.

aloyan14_47: Секси.

anapaulagomes1960: Чудесная леди

ivailo1293: Львица

josef_hunkeler: Беспечный ездок.

luis_urbano_duarte: Сногсшибательна и великолепна как всегда.

tom.oki: Выглядишь потрясающе!