«Беспечный ездок». Подписчики оценили стильную фотосессию Солдатовой на фоне мотоцикла
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала стильную фотосессию на фоне мотоцикла. Спортсменка позировала в тёмном спортивном костюме, надетом на белую укороченную майку.
Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Подписчики восхитились красотой и сексуальностью гимнастки.
igorpalagecha: Самая красивая россиянка!
soldatovids: Потрясён твоей красотой.
alexzharinov: Само обаяние
romano.moda: Что в спорте, что в инсте – икона.
aloyan14_47: Секси.
anapaulagomes1960: Чудесная леди
ivailo1293: Львица
josef_hunkeler: Беспечный ездок.
luis_urbano_duarte: Сногсшибательна и великолепна как всегда.
tom.oki: Выглядишь потрясающе!
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