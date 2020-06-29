Россиянка побила мировой рекорд в суточной ходьбе

Российская спортсменка Ирина Маркова установила мировой рекорд в ходе ультрамарафона под названием «Время рекордов». Об этом сообщается на странице Российской федерации северной ходьбы в социальной сети «ВКонтакте».
Маркова, занимающая первое место в рейтинге спортсменок, занимающихся северной ходьбой, за 24 часа преодолела 163 километра 450 метров. Представительница Санкт-Петербурга смогла побить рекорд представительницы Польши Катаржины Марондел, который составлял 149 километров 120 метров.
Также в рамках состязаний спортсменка из Череповца Альбина Тумасян обновила рекорд России в ходьбе на 12 часов. Теперь он составляет 75 километров 60 метров.
«Поздравляем наших героев и искренне восхищаемся их подвигами! Низкий поклон всем спортсменам-ультрамарафонцам и организаторам! Северная ходьба – это спорт!» — отмечается в сообщении федерации.
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