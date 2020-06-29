Дисквалифицированный за допинг штангист: считаю себя олимпийским чемпионом

Дисквалифицированный за применение допинга украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий прокомментировал решение МОК лишить его олимпийской медали 2012 года. На Играх в Лондоне Торохтий первенствовал в весовой категории до 105 кг, но перепроверка допинг-проб показала, что спортсмен употреблял запрещённое вещество.
«Можно ли называть меня олимпийским чемпионом? Для меня да. Я знаю, кто я, я знаю, как я этого добился, что я прошел. А то, что случилось позже — это уже история, об этом интересно поговорить.
Многие вещи никогда не поймешь. Поэтому я знаю, кто я, медаль моя, я это выиграл. Правила какие-то поменялись — я их принимаю. Если я был неправ — извините. Но я себя считаю олимпийским чемпионом.
Подписывать меня так? Я себя так не подписываю. Хотя через неделю после того, как объявили это решение, я поменял себе тайтл в «Инстаграме», чтобы не провоцировать, не давать корм для кого-то.
Хотя супруга мне сказала, что если я поменяю, то она на меня очень сильно обидится. Но она понимает. На семинарах, где я выступаю, все об этом знают, но представляют меня как олимпийского чемпиона», — приводит слова Торохтия Sport24 со ссылкой на YouTube-канал INTERSPORT Україна.
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