Призёр Олимпиады-2018 по шорт-треку находится в реанимации

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане нидерландская шорт-трекистка Лара ван Рёйвен находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает AD.
В конце прошлой недели ван Рейвен почувствовала себя плохо во время тренировочного сбора в Пиренеях. Из-за проблем со здоровьем 27-летняя спортсменка была госпитализирована в одну из больниц Перпиньяна (Франция). По информации источника, у ван Рёйвен расстройство иммунной системы с того момента, как она перенесла операцию на плече, но более подробная информация не разглашается по желанию семьи.
Тренер сборной Нидерландов Йерун Оттер сообщил, что спортсменка находится в стабильном, но критическом состоянии.
Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане в активе ван Рёйвен золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.
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