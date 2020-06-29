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Призёр Олимпиады-2018 по шорт-треку находится в реанимации

Призёр Олимпиады-2018 по шорт-треку находится в реанимации
Другие / Конькобежный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане нидерландская шорт-трекистка Лара ван Рёйвен находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает AD.

В конце прошлой недели ван Рейвен почувствовала себя плохо во время тренировочного сбора в Пиренеях. Из-за проблем со здоровьем 27-летняя спортсменка была госпитализирована в одну из больниц Перпиньяна (Франция). По информации источника, у ван Рёйвен расстройство иммунной системы с того момента, как она перенесла операцию на плече, но более подробная информация не разглашается по желанию семьи.

Тренер сборной Нидерландов Йерун Оттер сообщил, что спортсменка находится в стабильном, но критическом состоянии.

Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане в активе ван Рёйвен золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.

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